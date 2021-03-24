24 Мар

Новый инфекционный корпус станет частью проекта по строительству Республиканской клинической больницы

На итоговом заседании Коллегии Минздрава Чувашии министр Владимир Степанов отметил, что система здравоохранения ответила на вызов эпидемии коронавируса достойно. И самый важный результат – это то, что на сегодняшний день выздоровело уже 20 тысяч человек из более 22 тысяч заболевших. Однако, также, как и в стране, пандемия более остро обозначила проблемы.

«Сегодня просто крайне необходимо строительство нового инфекционного стационара, отвечающего современным условиям оказания медицинской помощи инфекционным больным, в том числе с особо опасными инфекциями», – подчеркнул Владимир Степанов.

Глава Чувашии Олег Николаев в своем Послании Госсовету республики поставил эту задачу перед здравоохранением региона, и со следующего года начнется строительство инфекционного корпуса новой современной многопрофильной Республиканской клинической больницы.

чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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