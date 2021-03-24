Журналистам рассказали о проектах «Радуги»

18 марта журналисты и блогеры Чувашии посетили культурно-выставочный центр «Радуга». Некоммерческая организация «Радуга» на гранты Президента Российской Федерации реализует пять проектов. О них рассказала директор Центра Нина Смирнова.

Проекты «Моя семья в истории Великой Победы», «Лица Чувашии», «Арт-досуг элегантного возраста», «Арт-аптечка бойцов COVID-ного фронта» вошли в Топ 100 проектов России. В этот рейтинг они попали благодаря качественной реализации и возможности тиражирования.

Проект «Лица Чувашии» продолжается в школах республики, дети сами проводят экскурсии, рассказывают об известных людях, выдающихся представителях Чувашии. Экскурсии проходят на чувашском, русском, английском, немецком языках. В проект входят методические материалы для педагогов, познавательная информация для детей и родителей. В рамках реализации проектов выпущены диски «Мой народ – моя гордость», обучающие тетради для дошкольников, педагогов и родителей «Лица Чувашии».

Проект «Моя семья в истории Победы» представляет собой сайт, где можно найти уроженцев Чувашии, участников Великой Отечественной войны. Здесь собраны фотографии, документы, исследования, есть виртуальный методический кабинет, представлены архивные документы, «музыкальная гостиная». В кинозале можно скачать и посмотреть художественные и документальные фильмы. На афише сайта можно найти адреса и ссылки музеев Воинской Славы по всей России, увидеть галерею рисунков детей.

Главная цель проекта «Арт –досуг элегантного возраста» — поддержка людей в возрасте 55+. Участники открыли для себя мир русского искусства, смогли пройти дистанционное обучение Русского музея, поучаствовали в мастер-классах, овладели новыми техниками прикладного творчества и множеством полезных ресурсов.

В семи больницах реализуется проект «Арт-аптечка бойцов COVID-ного фронта». В картинной галерее лечебных учреждений представлены 20 картин, которые подобрал арт-терапевт. Установлены мольберты, планшеты, есть кисти, гуашь, пастель, акварель. При желании медработники могут нарисовать здесь свою картину. Завершится проект в августе 2021 года выставкой работ медперсонала.

Отметим, все проекты билингвальные, создаются на чувашском и русском языках. Вход в центр «Радуга» был и остается бесплатным.

Участники пресс-тура побывали на выставке «Парижский «Улей» глазами Маревны» и приняли участие в создание картин в стиле кубизма.