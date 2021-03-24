В 2021 году в Чебоксарах отремонтируют и благоустроят 112 дворовых территорий

На выполнение данных работ предусмотрено 358 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков в ходе подведения итогов социально-экономического развития столицы республики.

Также в этом году в Чебоксарах запланировано благоустройство сквера возле ДК «Салют» и лесного массива «Дубовая роща».

Напомним, в ходе прошедшей недавно прямой линии в соцсетях Глава республики Олег Николаев высказался о проекте по благоустройству малых рек столицы Чувашии. Руководитель региона отметил, что проект, работы по которому начались еще в прошлом году, интересен республике, городу, жителям.

«Он позволит не только преобразить территории вдоль малых рек столицы, но и создать благоустроенные пространства, которые свяжут районы города, — отметил Олег Николаев. — Мы ожидаем, что вслед за благоустройством на данных территориях будут появляться предприятия общественного питания и сферы услуг».

чувашинформ.рф