22 июня пройдёт межрегиональная конференция, посвящённая строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей

В Чувашии состоится научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей – трудовой подвиг народов Поволжья».

Она пройдёт 22 июня в Чувашском государственном театре оперы и балета. Организаторы этого крупного научного мероприятия — Минобразования Чувашии и Чувашский государственный институт гуманитарных наук при поддержке Минкультуры Чувашии.

На заседании Оргкомитета по проведению в Чувашии в 2021 году Года, посвящённого трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, директор Института гуманитарных наук Пётр Краснов доложил Главе Чувашии Олегу Николаеву, что на данный момент подано больше 60 заявок на участие в конференции от учёных, исследователей, краеведов, представителей различных вузов.

«Конференция имеет статус межрегиональной. На сегодня уже есть заявки, не считая Чувашию, из Мордовии, Марий Эл, Башкортостана, Татарстана, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской областей, из города Санкт-Петербурга. Таким образом конференция становится всероссийской», — рассказал Пётр Краснов.