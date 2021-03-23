Сертификат о вакцинации можно будет получить дистанционно и на английском языке

Электронный сертификат о прохождении второго этапа вакцинации от коронавируса будет автоматически подгружаться в личный кабинет пользователя портала Госуслуг. В виде QR-кода из мобильного приложения его можно будет предъявить прямо с телефона, сообщает Минцифры России.

Скоро документ будет доступен и на английском языке. Напомним, ранее его нужно было переводить самостоятельно и заверять у нотариуса.

Электронный сертификат получат и те, кто подтвердит учетную запись уже после прохождения вакцинации.

На Госуслугах доступен целый спектр услуг по вакцинации, отмечают в Центре управления регионом Чувашской Республики. Здесь можно записаться на прививку от коронавируса, сообщить о трудностях с вакцинацией, получать уведомления о результатах тестирования на COVID-19.

Отметим, с начала года через портал Госуслуг на вакцинацию от коронавируса записались более 3 тысяч жителей Чувашии.

чувашинформ.рф