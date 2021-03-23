Подведены итоги работы отрасли культуры Шумерли за 2020 год

Сегодня, 23 марта, в Шумерле с рабочим визитом побывала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова. Первым пунктом ее посещения стала детская библиотека им. С.Я. Маршака, ставшая победителем Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019—2020». Директор городской централизованной библиотечной системы Елена Каширина подробно ознакомила гостей с деятельностью библиотеки, с условиями и методами работы с читателями.

Далее визит министра продолжился экскурсией по Детской школе искусств № 1. Можно смело сказать, что после капитального ремонта это учреждение заметно преобразилось и теперь отличается не только высокими достижениями обучающихся и педагогов, но и уютной обстановкой. Директор ДШИ № 1 Ольга Суркова рассказала гостям о проделанной работе, поделилась с победами воспитанников на республиканских, всероссийских и международных конкурсах. В том, что у учащихся и педагогов школы огромный творческий по-тенциал, гости смогли убедиться, посмотрев их выступления.

Подробная информация о деятельности учреждений культуры города была озвучена на итоговом совещании, которое также состоялось в стенах школы искусств. С приветственным словом к собравшимся обратился глава Шумерли Сергей Яргунин, отметивший значимую роль культработников в жизнедеятельности города. Начальник отдела культуры администрации Шумерли Екатерина Николаева рассказала об итогах работы отрасли за 2020 год и задачах на 2021 год. Она подробно остановилась на каждом учреждении культуры, озвучила работы по улучшению их материально-технической базы, рассказала о достижениях и, конечно же, об имеющихся проблемах.

В свою очередь Светлана Каликова отметила, что в плане финансирования в последние годы Шумерля всегда находилась в хорошем положении: за 2016—2020 годы в отрасль культуры города вложено порядка 58,5 млн рублей, по количеству отремонтированных клубов и библиотек город также вошел в пятерку лидеров по республике.

В числе других вопросов министр подняла необходимость более активного привлечения специалистов в город, рассказала о намерениях руководства страны разработать программу о земском работнике культуры. Она также поблагодарила шумерлинских культработников за активную работу с детьми в рамках Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительного рубежей.

Подводя итоги, глава администрации Шумерли Валерий Шигашев отметил, что в городе всегда поддерживали и будут поддерживать работников культуры. Он отдельно остановился на деятельности культработников в период пандемии, когда им не всегда удавалось воплощать в жизнь свои замыслы, а ведь для творческих людей это имеет очень важное значение.

Глава также поставил задачу подробнее изучить проблемные моменты и вместе подумать о возможном участии в различных программах. Без сомнений, шумерлинцы и сами могут достигнуть многого, но при поддержке республики возможностей для развития будет намного больше.

Для работников культуры в этот день был организован семинар по секциям «Клубно-досуговая деятельность» и «Библиотечное дело». Его провели методисты ДК «Тракторостроителей» и Национальной библиотеки Чувашской Республики.

Визит министра завершился посещением ДК «Восход». Директор Дворца культуры Наталья Болтаевская рассказала о проводившемся ремонте, о проблемных моментах, о работе творческие коллективов и солистов, достойно представляющих Шумерлю, как на республиканском, так и на высших уровнях.

Напомним, что большую роль в улучшении материально-технической базы ДК «Восход» в 2020 году сыграли выделенные субсидии за счет средств республиканского бюджета в размере 3 млн рублей. Софинансирование муниципального бюджета составило свыше 296 тыс. На выделенные средства был произведён ремонт двух входных групп здания, а также установлен электрический пандус для инвалидов. На сэкономленные от аукциона деньги был осуществлен ремонт системы отопления и частично обновлен фасад.

Такие перемены не могут не радовать, но все же достаточно и проблем, которые ранее были озвучены и на подведении итогов развития отрасли. В их числе — приобретение транспортного средства для выезда коллективов на различные мероприятия, ремонт и оснащение кабинетов кружковой работы сплит-системами, специальным оборудованием для организации занятий, замена сценических костюмов народного хора ветеранов «Русская душа», приобретение концертного баяна и комплекта инструментов для духового оркестра, ремонт сцены и другие.

Отметим, что ДК «Восход» на сегодняшний день является единственным культурно-досуговым центром на территории муниципального образования и, хочется надеяться, что положительные преобразования по улучшению его материально-технической базы будут продолжены.

Т. Александрова.















