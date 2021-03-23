Как электронные трудовые книжки защищают права трудящихся

С 7 марта 2021 года вступил в силу закон, разрешающий россиянам обращаться в ПФР для включения сведений в электронные трудовые книжки всего стажа.

В электронной трудовой указывают информацию с начала 2020 года, а предыдущий стаж сохраняется в бумажном аналоге. В соответствии с законом теперь каждый гражданин сможет обратиться в ПФР, чтобы в его индивидуальный лицевой счет включили сведения о трудовой деятельности из бумажной трудовой книжки за период работы до 1 января 2020 года. Внесение дополнительной информации даст более высокий уровень сохранности данных о трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, а также упростит представление данных о трудовом стаже при трудоустройстве.

Не обязанность, а право Работодатели по выбору работника теперь могут вести трудовые книжки в электронном виде. Изменения затронут около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электронную версию — возможность, а не обязанность.



Заявление



Если вы не подали заявление работодателю до 31 декабря 2020 года, трудовая останется в бумажном виде. Если у вас не было возможности уведомить работодателя, то книжка будет сохранена в бумажном виде до того момента, пока вы от нее не откажетесь.

Работник, подавший заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.



Цифровизация



Тем, кто впервые поступает на работу после 31 декабря 2020 года, бумажные трудовые книжки оформляться не будут. Администрировать систему будет Пенсионный фонд России — фактически в ПФР будет создан дублер трудовой книжки. При этом переход не будет резким — это очень важно.



Зачем они нужны?



В первую очередь электронные трудовые книжки избавят бизнес, отделы кадров компаний от излишних трудозатрат. Это особенно важно для крупных предприятий с большим числом сотрудников.

Также они сведут к минимуму риск потери работниками сведений о своем трудовом стаже, освободят их от обязанности самим заниматься восстановлением данных о том, где и сколько они работали. Ситуации, когда вследствие реорганизации или ликвидации организации работник не может подтвердить свой стаж, уйдут в прошлое.



Работник может получить сведения о трудовой деятельности: у работодателя по последнему месту работы — на бумажном носителе или в форме электронного документа; в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг — на бумажном носителе; в ПФР — на бумажном носителе или в форме электронного документа; на Едином портале государственных и муниципальных услуг — в форме электронного документа.

Первоисточник: Государственная дума РФ.