Год «на передовой» В ЧувГУ поблагодарили студентов, работавших в «красной зоне»

19 марта 2020 года на территории Чувашской республики был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Почти сразу к борьбе с ней подключились волонтеры-медики – студенты медицинского факультета ЧГУ им. И.Н.Ульянова. На торжественной церемонии, прошедшей 19 марта 2021 года, им вручили благодарственные письма и подарки за самоотверженный труд «на передовой».

Во время пандемии коронавируса 607 волонтеров-медиков трудились в «красных зонах» больниц. Работали медсестрами и фельдшерами наравне со взрослыми штатными медработниками по 6-8 часов. И всё это – в специальном защитном костюме, в котором тяжело двигаться и даже дышать. 73 человека продолжают работать с ковидными пациентами и сейчас, так как борьба с вирусом еще не закончена.

Ульяна Петрова, студентка V курса медицинского факультета ЧГУ им. И.Н.Ульянова:

Это был мой первый опыт работы в больнице. Я знала теорию, но применять на практике эти знания первое время было очень сложно. Был внутренний страх. Я элементарно боялась подойти к пациентам. Но сейчас могу сказать, что готова работать на одном уровне с опытными медсестрами.

Быстро мобилизовать студентов для работы в медицинских учреждениях позволил уникальный симуляционный центр ЧувГУ, в котором воссозданы условия реальных лечебниц. Здесь студенты получают первичный опыт практических действий на манекенах.

Андрей Александров, ректор ЧГУ им. И.Н.Ульянова:

Быстро мобилизовать студентов для работы в медицинских учреждениях позволил уникальный симуляционный центр ЧувГУ, в котором воссозданы условия реальных лечебниц. Здесь студенты получают первичный опыт практических действий на манекенах. Андрей Александров, ректор ЧГУ им. И.Н.Ульянова: Мы начали внедрять на медицинском факультете ЧГУ курс по допуску лиц к медицинской деятельности с 2013 года. Он дал возможность студентам 4-6 курсов, ординаторам, аспирантам получить документ, позволяющий занимать должности младшего и среднего медицинского персонала, а также фельдшеров. Когда мы делегировали своих студентов для работы в «красных зонах», переживания были смешаны с гордостью за них. Я считаю, что после этих испытаний наши студенты уже сейчас могут давать клятву Гиппократа.

Со словами благодарности к волонтерам обратилась заместитель председателя Кабмина Чувашии, министр образования и молодежной политики ЧР Алла Салаева:

Со словами благодарности к волонтерам обратилась заместитель председателя Кабмина Чувашии, министр образования и молодежной политики ЧР Алла Салаева: Я вижу ваши глаза, в которых светятся доброта, участие, ум и благородство. Желаю, чтобы профессия стала для вас настоящим призванием, и вы испытывали чувство гордости за результат своей работы.

Студенты-медики, отличившиеся «на передовой», получили благодарственные письма от регионального отделения партии «Единая Россия» и подарки — портативные аккумуляторы местного производства, Чебоксарского электроаппаратного завода.