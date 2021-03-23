Глава Чувашии назвал кадровый вопрос ключевым для развития отрасли здравоохранения в республике

На итоговом заседании коллегии Минздрава Чувашии 23 марта Глава региона Олег Николаев отметил, что отрасль здравоохранения развивается динамично, но важно целенаправленно двигаться для решения имеющихся проблем. Одна из них – это острая нехватка кадровых ресурсов. По словам министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, наиболее дефицитными специальностями в республике сегодня являются педиатры, врачи общей практики, анестезиологи и хирурги.

«Будем прикладывать максимум усилий, чтобы, в первую очередь, решить вопросы кадрового обеспечения в отрасли здравоохранения. Потому что можно закупать хорошее оборудование, строить новые поликлиники и ФАПы, но если там не будет хватать специалистов, болеющих душой за свое дело, от этой работы будет очень мало толку», – сказал Олег Николаев.

Руководитель региона добавил, что важной Правительства республики является задача развития мер поддержки медицинских работников, в особенности тех, кто готов работать на селе.

Так, в прошлом году в республике для ряда категорий граждан, в том числе медработников, по решению Главы республики была снижена процентная ставка по сельской ипотеке.

Чувашинформ.рф