Администрацией Шумерли заключен контракт на оказание услуг по отлову животных без владельцев

19 марта 2021 года, в результате длительных переговоров, администрацией города Шумерля заключен контракт с индивидуальным предпринимателем из республики Марий Эл на оказание услуг по отлову животных без владельцев, их транспортировке, передаче в приюты для животных, осуществление ветеринарно-профилактических и иных мероприятий, предусмотренных действующим законодательством при обращении с животными без владельцев.

Контракт рассчитан до конца текущего года. В рамках его исполнения запланирован отлов 65 собак, на что предусмотрено чуть более 365 тыс. рублей.

Напомним, что в 2020 году оказание услуг по отлову животных без владельцев на территории города осуществлял ИП Мадьянкин С.А., с которым был заключен муниципальный контракт. В августе 2020 года данный контракт был исполнен в полном объеме. В то же время, в адрес администрации города стали поступать заявления зоозащитников о фактах нарушения этим предпринимателем требований законодательства к такому виду деятельности. При проверке данной информации она подтвердилась, в связи с чем, от дальнейшего сотрудничества с ИП Мадьянкиным С.А. администрация города отказалась.

В целях исполнения, переданных Госветслужбой Чувашии полномочий по отлову животных без владельцев, Управлением градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля были объявлены аукционы на оказание услуг по отлову животных без владельцев: один – в конце прошлого года и три – в этом году. В связи с отсутствием заявок, данные аукционы были признаны несостоявшимися.

Дополнительно сообщаем, что в силу Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории муниципальных образований необходимо создание приюта для животных без владельцев. В целях исполнения вышеуказанного закона, администрацией города проведена работа по выбору земельного участка, подходящего по требованиям законодательства для строительства приюта. Проведены публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в части включения основного вида разрешенного использования в зону П-2 – приют для животных. Осуществляется формирование и постановка земельного участка по ул. Коммунальная на кадастровый учет под строительство приюта.

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