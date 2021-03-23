Автора мемориала строителям оборонительных рубежей вдохновляют подвиги деда

Застать известного архитектора без дела, кажется, невозможно. Работа не останавливается даже в выходные дни. Вот и интервью для информационного агентства Чувашинформ Константин Фомин смог дать только по дороге на очередные переговоры, за рулём автомобиля.

Перечислять все его работы придётся долго. За десять лет он вместе со скульптором и другом Андреем Коробцовым создал более сорока проектов. Среди самых заметных: обелиск солдатам русского экспедиционного корпуса во Франции, памятники русской княгине Ольге Романовой в Греции, Герою Советского Союза Ханпаше Нурадилову в Грозном, Греческому легиону императора Николая I в Севастополе, музей Зои Космодемьянской в Московской области.

Константину по душе военная тематика. Именно он стал автором мемориального комплекса, посвящённому памяти советских солдат, павших в боях подо Ржевом. В открытии монумента принимали участие Президенты России и Беларуси. Об именах архитектора и его компаньона- скульптора в одночасье узнала вся страна.

Не менее значимым Константин Фомин называет и проект мемориала «Строителям безмолвных рубежей». В своём роде – это посвящение подвигу тыловикам, ведь не случайно говорят, что победа ковалась и в тылу.

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой Герой. Мой герой – дедушка по папиной линии Елизаров Георгий Михайлович, он закончил войну в звании капитана. Дошёл до Берлина, воевал в Будапеште, в Вене, участвовал в параде Победы на Красной площади в 1945 году. После войны он больше 20 лет служил, выбрал для себя профессию военного. Я им горжусь и черпаю вдохновение на его примере», — рассказал Константин Фомин.

Показать работу советского народа в тылу, на строительстве оборонительных рубежей, архитектор придумал при помощи 38 стел. Одна колонна символизирует 10 километров линий обороны, всего женщины, старики и подростки обустроили 380 километров оборонительных рубежей. Композиция должна напоминать вскопанную землю.

«Меня безусловно вдохновил рельеф местности, подвластный человеку, который во что бы то ни стало должен защитить свой дом. Хотелось показать тяжёлый труд людей, которые своими руками в мороз копали землю. Сейчас мы работаем над художественной частью композиции. Тема достаточно сложная, хотелось нетривиально решить эту задачу, должен присутствовать элемент новаторства. Памятник должен отражать и суть нашего времени», — отметил архитектор.

Константин добавляет, что каждый новый проект для него становится маленьким путешествием. Особенно, если приходится работать в другом регионе. Для архитектора за правило изучать культуру и историю того места, где будет установлен его памятник или мемориал.

«У меня очень интересная работа и я благодарен судьбе, что занимаюсь именно архитектурой», — говорит Константин Фомин.

Вообще, добавляет архитектор, в его работе есть немало увлекательных моментов. Один из ключевых — ожидание результатов конкурса, интрига.

«Каждый проект проходит через конкурс. И это абсолютно правильно, потому что многое должно сойтись, чтобы получился удачный проект. К примеру, при работе над «Ржевским мемориалом» мы победили только во втором конкурсе. Проект «Строителям безмолвных рубежей» также оценивало компетентное и уважаемое жюри, среди которых был и известный режиссёр Андрей Кончаловский, он же — председатель художественного совета Российского военно-исторического общества. Очень рад, что все получилось», — отметил Константин Фомин.

Дальше — усердная работа над реализацией проекта. Мемориальный комплекс в Козловском районе должен появится до конца года. В самое ближайшее время Константин Фомин планирует приехать в Чувашию и увидеть место, где предстоит увековечить подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Фото с сайтов: photos.rg.ru, autotravel.ru, ria.ru, сурскийрубеж.рф и из личного архива Константина Фомина. чувашинформ.рф