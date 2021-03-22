26 марта стартует конкурс для школьников «Большая перемена»

26 марта 2021 года будет дан старт самому масштабному конкурс для школьников — «Большая перемена».

Конкурс «Большая перемена» будет проводиться в рамках Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Принять участие смогут не только старшеклассники, но и ученики 5-7 классов. Для них будет подготовлена специальная конкурсная программа.

Конкурс «Большая перемена» — это возможность для образования, развития и коммуникации обучающихся, который предоставляет возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора является не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Увеличится число направлений конкурса: в первом сезоне конкурсанты могли выбрать один из девяти вызовов: наука и технологии («Создавай будущее!»), творчество («Твори!»), журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»), волонтерство («Делай добро!»), историческая память («Помни!»), урбанистика («Меняй мир вокруг!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!») и экология («Сохраняй природу!»). В новом сезоне конкурса добавится направление, связанное с развитием образовательных технологий – «Открывай новое!».

Каждый месяц в сообществе «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте будет тематическим, школьники смогут принимать участие в конкурсах месяца и выигрывать призы — «Путешествия мечты». Среди них — поездки на Камчатку, Байкал, Байконур, Курильские острова, в Крым, Санкт-Петербург и другие знаковые места России. Участники конкурса сами определили, что им хотелось бы увидеть больше всего.

Во всех регионах Российской Федерации в преддверии старта конкурса формируются детские региональные команды, которые будут продвигать конкурс на территории своего региона.

12 марта 2021 года на базе ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии состоялась встреча региональной команды Всероссийского конкурса «Большая перемена» и общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Чувашской Республике.

Темой встречи стал предстоящий старт второго сезона всероссийского конкурса «Большая перемена».

В ходе встречи обсуждались вопросы разработки и реализации действительно полезных и важных социальных проектов, которые будут направлены на развитие республики, а также основные направления проекта «Большая перемена» и механизмы привлечения в конкурс школьников Чувашии.

Справочно:

В 2020 году 44 школьника из Чувашии приняли участие в первом сезоне Всероссийского конкурса для школьников «Большая Перемена».

7 школьников приняли участие в финале конкурса, проводившемуся в лагере «Артек», из них 3 человека стали победителями и обладателями главных премий:

Александров Игорь (Средняя общеобразовательная школа № 56 города Чебоксары) – 200 000 рублей.

Иванов Иван (Средняя общеобразовательная школа п. Опытного Цивильского района) – 1 000 000 рублей.

Салмина Александра (Комсомольская школа № 2 Комсомольского района) – 200 000 рублей;

Ребята показали свое мастерство в таких направлениях-вызовах, как «Делай добро!», «Расскажи о главном!» и «Создавай будущее!».

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