Вопрос: За счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний какую категорию работников имеет право страхователь направить на санаторно-курортное лечение?

Ответ: Согласно правилам финансового обеспечения предупредительных мер (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 580н от 10.12.2012 г.) на санаторно-курортное лучение страхователь может направить работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, которым по результатам периодического медицинского осмотра в заключительных актах рекомендовано санаторно-курортное лечение, а также работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством.