Районные центры ждет модернизация систем водоснабжения и водоотведения

На сегодня порядка девяти райцентров республики уже подготовили проектно-сметную документацию на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения.

Об этом стало известно в ходе совещания по развитию этих коммунальных систем, которое провел Глава Чувашии Олег Николаев.

Как сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Александр Героев, модернизация систем водоснабжения и водоотведения районных центров будет проходить в течение шести лет.

«Первым годом реализации проекта станет 2022. Финансирование будет выделяться тем районным центрам, где на данный момент уже готова проектно-сметная документация», — уточнил он.

Чтобы обеспечить системой водоснабжения и водоотведения все районные центры республики, по данным Минстроя Чувашии, необходимо около 13 миллиардов 427 миллионов рублей.

Напомним, что в этом году в регионе продолжится масштабный проект по модернизации водонапорных башен. Он призван решить задачу по обеспечению жителей республики качественной питьевой водой, которую поставил в своем Послании Госсовету Чувашии Глава региона Олег Николаев.

чувашинформ.рф