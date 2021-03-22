Из пяти городских МУПов четыре являются убыточными

Общая сумма убытков составляет более 13 миллионов рублей.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Шумерли за 2020 год обсуждались на заседании балансовой комиссии под председательством первого заместителя главы администрации по экономическим и финансовым вопросам – начальника финансового отдела Елены Туличевой.



Были заслушаны доклады руководителей городского БТИ, «Коммунальника», горэлектросетей, предприятия тепловодоснабжения и водоотведения и «Чистой воды». Представлены основные показатели работы, структура доходов и расходов, финансовые результаты, предложения по повышению рентабельности основных видов деятельности. Особое внимание было уделено наличию дебиторской и кредиторской задолженности.

Руководителям МУПов был предложен ряд мероприятий по оптимизации расходов, а также рекомендовано своевременно проводить претензионно-исковую работу с должниками.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.