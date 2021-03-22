Задержаны участники ОПГ, занимавшиеся мошенничеством

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике в ходе рабочей командировки в Санкт-Петербург задержаны 3 участника организованной преступной группы, совершившие 13 эпизодов мошенничества на территории Чувашии. Каждому из них предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой). В состав организованной преступной группы вошли четыре жителя Санкт-Петербурга, местонахождение одного из преступников в настоящее время устанавливается, он объявлен в розыск.



По версии следствия, с мая 2019 года по июнь 2020 года обвиняемые молодые люди, создав и администрируя специальные сайты, обманом похитили денежные средства 13-ти жителей республики. Потерпевшим предлагалось приобрести смартфоны известных марок по цене ниже рыночной. После оплаты товара в отделениях Почты России потерпевшие обнаруживали телефоны, бывшие в употреблении, а также иных марок, значительно уступающие заказанным по техническим характеристикам и цене. Преступными действиями злоумышленников гражданам причинен ущерб на сумму более 125 тысяч рублей.

СКР по Чувашии.