Поздравление Олега Николаева с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

Коммунальные услуги, чистота и порядок в подъездах и дворах давно стали важной частью повседневной жизни. Вы стремитесь обеспечить жителей республики качественными бытовыми услугами, своевременно реагируя на нештатные ситуации, трудясь по выходным и праздникам.

Важно, что вы постоянно повышаете эффективность своей работы, внедряете в практику современные технологии и оборудование, новые формы обслуживания населения.

Благодарю вас за трудолюбие, добросовестное и ответственное отношение к работе. Желаю вам новых успехов и достижений!

Глава Чувашской Республики О. НИКОЛАЕВ.