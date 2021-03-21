Поздравление администрации Шумерли с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники и ветераны сферыбытового обслуживания населения

и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляем васс профессиональным праздником!

Несмотря на все сложности в сфере коммунального хозяйства, вы неустанно трудитесь на благо людей, обеспечивая работоспособность важнейших систем жизнеобеспечения. Ваша работа необходима, как воздух, всем без исключения жителям города. Пользуясь результатами ваших трудов, многие даже не задумываются о том, сколько усилий приложено, чтобы создать, отладить и сохранять достойный быт.

Благодарим вас за упорный, ответственный, самоотверженный, но крайне важный труд, за готовность в любую минуту прийти на помощь.

Желаем вам мужества, силы и профессионализма для добросовестного исполнения своей работы, дабы вы гордились своим призванием и результатами своего труда, уверенно и успешно преодолевали рабочие трудности.

Крепкого здоровья вам, душевного и эмоционального равновесия, оптимизма и бодрости, неиссякаемой энергии для будущих свершений!

Пусть каждый день приносит вам новые поводы для радости, приятные сюрпризы и отличные новости!

Глава города Шумерли С. Яргунин, глава администрации города Шумерли В. Шигашев.