21 Мар

В Чувашии проходят семинары для общественных наблюдателей за выборами

Слушателями обучающих семинаров стали руководители территориальных Штабов общественного наблюдения Чувашской Республики. В  программе курсов — отработка нештатных ситуаций на участках, вплоть до конфликтных случаев.

Как реагировать на информационные вбросы и провокации? В чём специфика проведения новых форм голосования? И как в доступной форме разъяснить приобретённые знания будущим наблюдателям? На эти и на другие вопросы спикеры дали подробные разъяснения. Большое внимание было уделено развитию коммуникативных навыков будущих наблюдателей с помощью тренингов и ролевых игр.

Уже на следующей неделе будет дан старт проведению обучающих семинаров  общественных наблюдателей в муниципалитетах республики.

Чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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