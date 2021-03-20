Централизация МФЦ позволит сэкономить более 200 млн рублей

C 1 января 2021 года на централизованный формат работы перешли все многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг региона. Это позволило реализовать единый стандарт организации предоставления госуслуг жителям Чувашии, внедрить дистанционное информирование получателей услуг при помощи создания единого центра телефонного обслуживания.

Снизится и финансовая нагрузка на муниципалитеты, экономия от затраты на содержание МФЦ составит 204 млн рублей.

«Муниципальные образования получат новые возможности использования этих средств. Нам важно оценивать, как будут распоряжаться этими средствами муниципальные образования и через совместную работу вырабатывать направления их использования. Это очевидная эффективность средств бюджета», — подчеркнул Олег Николаев.

«Централизация МФЦ поспособствует ускорению процессов согласования и документооборота в целом, что скажется на повышении качества оказания услуг населению», — прокомментировал вице-премьер, министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.

Чувашинформ.рф