Работодатели Чувашии могут провести вакцинацию сотрудников от коронавируса на местах

Для этого им нужно выполнить ряд условий и предусмотреть наличие не менее двух помещений: одно для осмотра и оформления медицинской документации, второе – для проведения прививок.

Вопрос об иммунизации работающего населения на предприятиях и организациях рассмотрели на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Минтруд совместно с Минздравом республики и региональным управлением Роспотребнадзора будут информировать работодателей о возможности проведения иммунизации против COVID–19 с выездом в учреждения, знакомить их с требованиями по оборудованию помещений и обязательными условиями для проведения вакцинации.

Крупные предприятия и организации региона начали процесс иммунизации еще в феврале. На данный момент закончили вакцинацию около 16 тысяч работников.

Чувашинформ.рф