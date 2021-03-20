До конца марта в республику поступит 17 тысяч доз вакцины от COVID-19

Об этом 19 марта на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил и.о. первого заместителя министра здравоохранения Чувашии Алексей Кизилов.

По данным поставщика в Чувашскую Республику сегодня поступит 1900 доз отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции. Предположительно через пять дней поступит 2800 доз и к концу марта должно поступить 12600 доз. В итоге до конца марта должно поступить 17 300 доз, поясняют в республиканском Минздраве.

«Мы планируем охватить вакцинацией 60% взрослого населения республики, поэтому тесно сотрудничаем с предприятиями промышленности и социального обслуживания по вакцинации сотрудников на рабочих местах. Работают 42 пункта вакцинации, 5 мобильных прививочных пунктов, 6 мобильных прививочных бригад», — пояснил Алексей Кизилов.

Чувашинформ.рф