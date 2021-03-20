20 Мар

Большегрузам ограничат проезд по улицам города

В период с 22 марта по 22 апреля на автодорогах Шумерли вводится временное ограничение движения транспортных средств с допустимой нагрузкой на каждую ось: при одиночной оси – 4 тс (40 кН), двухосной тележке – 3 тс (30 кН), трехосной тележке – 3 тс (30 кН).


Ограничение устанавливается с целью защиты дорожного полотна от повреждений в период весенней распутицы и касается транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов.
Движение транспортных средств с превышением предельно допустимой нагрузки на ось будет осуществляться при получении специального разрешения. Получить разрешение можно в администрации города по адресу: г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 20, кабинет 308, тел. 8 (83536) 2-60-54.


Источник: сайт администрации г. Шумерли.

Автор записи: anna

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