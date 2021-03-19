ПРОБЛЕМА не МУНИЦИПАЛЬНОГО МАСШТАБА

12 марта в ходе прямой линии глава Чувашии Олег Николаев ответил на вопросы, которые каждый желающий мог оставить в комментариях в официальных аккаунтах руководителя региона в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

Жители республики оставили около 2 тысяч обращений, за полтора часа эфира Олег Николаев ответил на несколько десятков вопросов, касающихся строительства дорог и инфраструктуры, поддержки сельского хозяйства и семей с детьми, транспортной реформы, благоустройства и многого другого.

Был озвучен и вопрос о бродячих собаках. Судя по многочисленным комментариям пользователей, работа в данном направлении практически во всех муниципалитетах республики не ведется. Поднимали тему и жители Шумерли.



Как отметил руководитель региона, изменение законодательства в части отлова бесхозяйных собак – не просто гуманизация взаимоотношений человека и животного. Оно повлекло проблему создания условий для реализации. «Засада» в том, что полномочия по обращению с бродячими животными переданы на муниципальный уровень, туда, где всегда денег едва хватает на самое необходимое. Построить здание приюта для животных с помещениями для карантина, лечения и стерилизации особей, оснастить оборудованием, обеспечить сотрудниками, содержать и кормить животных – на все это требуются миллионы. А имеющиеся в Чувашии, в соседних регионах ПФО приюты просто не рассчитаны на большие объемы.



Власти Чувашии с этого года, как сообщил, отвечая на вопрос, Олег Николаев, решили создать в республике несколько межмуниципальных пунктов по приему животных за счет бюджетных средств. То есть вывели на региональный уровень. Эта работа запланирована и в течение 2022—2023 годов. При этом сами граждане должны осознавать всю ответственность при принятии решения завести питомцев.



Напомним, что администрацией Шумерли и в 2020, и в 2021 году объявлялся аукцион с целью заключить муниципальный контракт с организацией по отлову, стерилизации и содержанию животных без владельцев. На последний аукцион была подана всего одна заявка, однако в дальнейшем организация отказалась от подписания контракта и от работы на территории города. Поиск подрядной организации продолжается, но пока безуспешно. А в это время стаи собак всё чаще появляются на городских улицах, пугая прохожих, а иногда и кусая. По информации территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашии в Шумерле, за 2 месяца 2021 года зарегистрировано 11 случаев укусов животными (за аналогичный период 2020 года – 14). К счастью, бешенство ни в одном из случаев не выявлено.

Тем временем

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о праве региональных властей самостоятельно регулировать численность бездомных животных в приютах и на территории российского субъекта. Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».



В документе говорится, что органы власти субъектов РФ, исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности, осуществляют собственное правовое регулирование численности бездомных животных, находящихся в приютах для животных на территории региона. Уточняется, что процедура регулирования численности таких животных будет производиться «специалистами в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть».



По ныне действующему законодательству, как отмечают авторы, в отношении бездомных животных используется метод ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Но такая процедура «удаляет у животных репродуктивную функцию, но не здоровый оскал». По словам депутатов, оказавшись на улице, собаки объединяются в стаи, что вызывает угрозу для населения, потому как в стаях они становятся агрессивными. ОСВВ не дает полного контроля над животными, вновь выпущенными в городскую среду. В связи с этим авторы инициативы считают важным принять эффективные подходы к работе с бездомными животными и в первую очередь защитить людей от контакта с ними.



Однако 18 марта «Единая Россия» сообщила, что законопроект о снятии запрета на умерщвление бездомных животных и передаче регионам права самостоятельно регулировать их популяцию будет отозван из Госдумы. Решение об отзыве принято после консультаций с руководством фракции «Единой России» в Госдуме.

«Вчера соцсети накрыла волна возмущения законопроектом. Не для того жители страны поддержали поправки в Конституцию и нашими коллегами по фракции «Единая Россия» [в Госдуме] принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими «инициативами» ставить крест на всей работе», — прокомментировал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Наталья Игнатьева.