Помпео и Трамп-младший раскритиковали Байдена

Экс-госсекретарь Майк Помпео в интервью Fox News заявил, что слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине — риторика и обзывательства, сообщает телеканал «Известия».

По мнению Помпео, президент должен ставить на первое место дела США.

Ранее Байден заявил, что Россия должна «заплатить цену» за свое «вмешательство» в ход выборов в США. По словам Байдена, он ранее провел «долгий разговор» с Путиным, отметив, что «довольно хорошо» его знает. При этом он якобы предупреждал российского лидера о возможном ответе.

В свою очередь сын экс-президента США предприниматель Дональд Трамп-младший раскритиковал Байдена за отказ комментировать предложение Путина о беседе в прямом эфире.

«Путин вызвал Джо Байдена на дебаты в прямом эфире без заранее подготовленного сценария. Весь мир знает, что у нас нет лидера на самом верху», — написал он в Twitter.

iz.ru