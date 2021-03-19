От отдельных проектов – к единому стандарту

Новая модель образовательной организации

В системе образования Чувашской Республики в ближайшие пять лет произойдут серьезные преобразования. Это касается и общеобразовательных школ, и детских садов.

Речь, в первую очередь, о капитальном ремонте зданий и прилегающих территорий. Сейчас в Чувашии 252 образовательных учреждения, износ которых составляет более 50 %. На их реконструкцию будут выделены немалые средства. В текущем году запланировано модернизировать 49 школ и детских садов. Именно модернизировать, а не просто починить крышу или заменить окна. Одним косметическим ремонтом дело не ограничится. Ориентир – на комплексные изменения.



Министерство образования и молодежной политики Чувашии разработало и ввело единый стандарт модернизации. Физически изношенные школы и детские сады должны стать комфортными, безопасными и отвечающими всем новейшим технологическим требованиям. Модернизация – это полновесный и масштабный ремонт зданий, наружных сетей и сооружений, благоустройство прилегающих территорий, ограждение, освещение, шлагбаумы, видеонаблюдение, строительство новых и усовершенствование действующих спортивных площадок.



С 20 марта деньги на эти цели будут поступать на счета муниципалитетов. Поэтому руководителям муниципальных образований предложено оперативно скорректировать свои заявки с учетом требований единого стандарта и готовить конкурсы по выбору подрядчиков. Все эти вопросы обсуждались в Вурнарах, на семинаре-совещании с участием руководителей всех муниципалитетов Чувашии.

К самим заявкам на финансирование, уже поступившим от муниципалитетов, у министра образования Аллы Салаевой четкие и при этом весьма жесткие требования.

Алла Салаева, министр образования и молодежной политики Чувашии:

«Все дети республики должны иметь равные возможности в сфере образования. Мы утвердили единый стандарт. У кого-то это всё учтено в проекте, у кого-то не учтено. Мы посмотрели проекты, претендующие на выделение денег. И понимаем, что многие до этих деталей еще не дошли. В течение года нужно переосмыслить подходы, осознать требования единого стандарта. Если не справитесь — потом этот объект не войдет ни в одну региональную программу ни по одному вопросу. Даже если будут предписания от надзорных органов. Потому что стандарт, на который сейчас выделяются деньги, включает в себя все эти проблемы. И вы должны понимать и предусмотреть все эти вещи в своих проектах. Я и мои специалисты готовы оказать любую методическую поддержку».

В Министерстве образования республики проанализировали деятельность каждой школы и составили «мотивирующий рейтинг». Получилась наглядная карта проблем и сильных сторон каждого муниципалитета. В этом рейтинге учитывались ключевые факторы: фонд оплаты труда учителей, доля молодых педагогов, количество финалистов всероссийских олимпиад школьников, численность детей, охваченных дополнительным образованием и т.д. Не было задачи ранжировать образовательные учреждения и определять, кто лучший, а кто «плетется в хвосте». Поэтому и рейтинг, составленный по 21 показателю, называется «мотивирующим».

Алла Салаева, министр образования и молодежной политики Чувашии:

«Задача района – не обогнать соседа, а стать лучше себя сегодняшнего. Мы готовы включиться в работу муниципалитетов, обсуждать проблемы и совместно искать пути их решения. Выиграют от этого дети: они будут участвовать в конкурсах, занимать призовые места на олимпиадах, развивать свои таланты и в последующем становиться успешными специалистами в своем деле».

На местах сейчас активно обсуждают новые подходы к модернизации школ и детских садов. И постараются сделать так, чтобы выделяемые властями деньги были потрачены эффективно. Руководителям на периферии предстоит осмыслить философию новаций и добиться такого расходования бюджетных средств, которое не просто найдет отражение в бумажных отчетах, а ляжет в основу реального обновления и совершенствования республиканской системы образования.

Денис Трофимов, начальник отдела образования и молодежной политики администрации

Вурнарского района:

«Трудно переоценить помощь министерства. То, что выделили 21 показатель оценивания системы образования муниципалитетов, – это вообще отдельная история, за это отдельная благодарность. Нам стало видно, по каким показателям нас оценивают, на что действительно нужно потратить финансовые ресурсы. Чтобы мы в перспективе видели, на какие моменты нам нужно надавить, какие исправить. Дальше мы пойдем общаться с руководителями детских садов и директорами школ и транслировать им эти новые тренды».

Первой проверкой того, как руководители на местах усвоили суть и содержание новых подходов, станут грамотно составленные заявки на финансирование капремонтов. Они покажут, понимает ли тот или иной муниципалитет суть инноваций. 2021 год – первый год модернизации по пятилетнему плану. При всесторонней поддержке Министерства образования муниципальным служащим предстоит научиться работать по-новому. Чтобы в последующие четыре года эта система действовала исправно и без сбоев. Чтобы выделяемые из бюджета деньги воплощались в комфорт и безопасность детей и школьников, обеспечивали для них возможность получения базового и дополнительного образования по самым высоким стандартам качества.