Молодежный парламент Шумерли приступил к работе

Сегодня в Центре детского творчества состоялось организационное собрание Молодежного парламента Шумерли, сформированного на срок полномочий городского Собрания депутатов созыва 2020—2025 годов путем делегирования представителей города в возрасте от 16 до 35 лет.

В числе приглашенных на мероприятие были глава города Сергей Яргунин, глава администрации Шумерли Валерий Шигашев, зам. главного врача больницы скорой медицинской помощи г. Чебоксар Евгения Жирнова, депутаты, представители градообразующих предприятий, правоохранительных органов, члены общественного совета, активисты-старшеклассники и другие.

Одним из первых участников мероприятия поприветствовал глава Шумерли Сергей Яргунин. Он отметил, что молодежный парламент является своеобразной стартовой площадкой, предоставляющей молодым людям путевку в жизнь. Сергей Яргунин также подчеркнул, что кандидатуры всех членов парламента были рассмотрены очень тщательно, поэтому можно быть уверенным, что в нем будет работать наша самая достойная молодежь.

Заседание молодежного парламента открыл глава администрации Шумерли Валерий Шигашев. Он выразил надежду, что молодые люди станут достойной сменой старшему поколению и пожелал им успехов в предстоящей деятельности.

В торжественной обстановке, под теплые напутственные слова гостей членам молодежного парламента были вручены удостоверения.

Одним из главных вопросов повестки дня было избрание председателя. Им стала Анастасия Хорева, кандидатуру которой поддержало большинство голосов. В ответном слове она выразила уверенность в том, что члены парламента станут дружной сплоченной командой, которая будет активно участвовать в решении значимых для города вопросов.

Т. Александрова.