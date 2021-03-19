Жители Чувашии станут архитекторами своих городов и поселков

15 марта муниципалитеты республики представили свои проекты благоустройства.

Какие из них получат финансирование, решат жители.

Как обычно выглядит наша с вами «среда обитания»? Зачастую это кривенькие скамейки, песочница без песка, скрипучие качели, которые едва стоят на шатающихся опорах, лужи и ухабы вместо тротуаров, куцые кустарники и клумбы, огороженные автомобильными покрышками. Хотим ли мы, чтобы так было всегда? Конечно, нет. Можем ли мы изменить положение вещей и сделать свой двор, улицу, село, город комфортными для проживания? Да, можем! Как добиться того, чтобы описанная выше унылая картина перестала «мозолить глаз» своими серыми тонами и засияла новыми красками? Чтобы появились современные детские городки, спортивные площадки, новые парки и скверы – одним словом, всё, что сейчас принято называть «комфортной городской средой»?

До 15 марта муниципалитеты республики должны были загрузить свои дизайн-проекты на специальную платформу, на которой с 26 апреля начнется народное онлайн-голосование за проекты благоустройства. В нем смогут принять участие жители всех районов Чувашской республики. Проекты изначально верстаются с учетом народных пожеланий. Во время голосования у каждого будет возможность рассмотреть проект во всех деталях, оценить его красоту и значение. И отдать голос лучшему. Победившие в голосовании проекты будут воплощаться в жизнь в 2022 году. На их реализацию выделят деньги из федерального и республиканского бюджетов. То есть сами жители Чувашии станут архитекторами своей комфортной среды.

Всё это происходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который инициировала партия «Единая Россия». Задача проекта – дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории России. При этом отмечается, что качественное благоустройство возможно только при участии граждан, когда у каждого человека есть возможность влиять на процессы. А они идут уже не первый год. В том числе и в Чувашии. С учетом пожеланий граждан меняется внешний вид городов и районов республики. Вот некоторые примеры: благоустройство Московской набережной в Чебоксарах, общественной территории в Канаше, парка в селе Яльчики.

Николай Владимиров, заместитель секретаря Чувашского

регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель фракции ЕР в Чебоксарском городского Собрании депутатов:

«Один из самых актуальных и частых вопросов во время наших встреч с избирателями – это вопрос благоустройства дворов, создания комфортной городской среды, развития общественно-культурного пространства. Он актуален не только для крупных городов, но и для небольших муниципалитетов, жители которых готовы непосредственно участвовать в определении векторов развития. Поэтому партия «Единая Россия» инициировала выделение средств из бюджета на развитие городской среды и предложила общественности механизм совместной работы над проектом».

В приоритете – мнение жителей. Именно они влияют на благоустройство своих городов. Это называется инициативным бюджетированием.

Андрей Турчак, секретарь Генсовета партии «Единая Россия»:

«Когда за людей все решают чиновники, когда их не слушают и не слышат, наши граждане зачастую получают совсем не то, в чем действительно нуждаются. А ведь жителям всегда виднее, как сделать жизнь на их территории лучше. Именно поэтому они должны иметь возможность влиять на ситуацию».

Таким влиянием на ситуацию со стороны жителей и станет рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. Чтобы увидеть проекты, которые предложены для реализации на вашей территории, с 26 апреля заходите на сайт 21.gorodsreda.ru, выбирайте свое муниципальное образование, знакомьтесь со списком объектов для голосования и голосуйте за тот, который вам понравился. Проект, набравший наибольшее число голосов, будет профинансирован и реализован на вашей территории.

9 марта главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин провёл заседания рабочих групп по организации голосования за объекты благоустройства на 2022 год в Шумерле и Вурнарском районе. По каждому плану благоустройства должно быть представлено не менее двух дизайн-проектов. Особое внимание муниципалитетов обращено на необходимость улучшения организационной работы с волонтёрами, а также работы по информированию граждан.

Александр Шевлягин, главный архитектор Чувашии:

«Нам крайне важно слышать мнение тех людей, кто непосредственно проживает в муниципалитетах. Кому, как не им, лучше знать, чего не хватает для благоустройства».

Для информирования о предстоящем голосовании и помощи в его участии республиканская власть задействует большое количество волонтеров. Они будут работать непосредственно с населением и разъяснять технические тонкости онлайн-голосования. Оно, повторим, начнется 26 апреля и завершится 30 мая. Найдите время, чтобы ознакомиться с проектами, предложенными для вашей территории, и выбрать лучший. Не оставайтесь в стороне! Станьте архитекторами своей комфортной среды проживания!

Управление градостроительства и городского хозяйства Шумерли загрузило на федеральную платформу za.gorodsreda.ru два дизайн-проекта общественных территорий, по которым планируется провести голосование. Специализированные организации, готовившие проекты, учли в них пожелания, высказанные в ходе ознакомительного семинара. напомним, мероприятие прошло 9 марта в Центре детского творчества.

Одна из двух территорий — сквер имени В.М. Скаржевского (напротив КАФ) или участок улицы Октябрьской (от площади до перекрестка с ул. Щербакова), набравшая наибольшее число голосов, будет благоустроена в 2022 году.