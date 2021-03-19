В Шумерле работников жилищно-коммунального хозяйства поздравили с профессиональным праздником

В преддверии Дня работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства 19 марта в ДК «Восход» г. Шумерли состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали лучших представителей этих профессий.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации города Валерий Шигашев, который отметил значимую роль предприятий ЖКХ в жизнедеятельности Шумерли. Было отмечено, что несмотря на все сложности в коммунальном хозяйстве, управляющие компании и ТСЖ, ресурсоснабжающие предприятия продолжают неустанно трудиться во благо людей.

Также с праздником работников ЖКХ и бытового обслуживания поздравил депутат городского Собрания депутатов, председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, строительству, транспорту и связи Собрания депутатов Владимир Головин.

Какой же праздник без наград? За плодотворную и качественную работу Почетными грамотами города Шумерли награждены работники Шумерлинского участка службы эксплуатации котельных и тепловых сетей ГУП «Чувашгаз» электросварщик В.А. Ураков, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей С.Б. Лихогод и мастер ремонтной бригады С.Н. Тихонов, работники МУП «Чистая вода» машинист экскаватора участка автотранспорта Ю.С. Михайлов, мастер участка водопроводных сетей А.П. Зотов, инженер по комплектации оборудования Р.Д. Григорьев, оператор дозирования реагентов участка водоочистной станции А.В. Монахов, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования участка очистных сооружений канализации» В.П. Кузьмин, директор ООО «СУ-8» Н.Н. Гаврилова. Благодарностями администрации Шумерли были отмечены 23 работника ресурсоснабжающих предприятий города.

А талантливым вокалистам и творческим коллективам ДК «Восход», которые на протяжении всего торжества выступали на сцене со своими яркими и запоминающимися номерами, удалось создать особую атмосферу и праздничное настроение всем гостям мероприятия.

М. Ветликова.