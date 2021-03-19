Большие сугробы обещают «большую воду»

Если к весне 2020 года снежный покров был маломощным, а осадки — необильными, то март 2021-го поражает зимним размахом. Только в середине месяца дневная температура превысила нулевую отметку и сугробы стали проседать. Большие запасы влаги в этом году обещают «большую воду». Это должно положительно сказаться на мелеющих, как наша Сура, реках, но и создаёт угрозу жизнедеятельности городов и сельских населенных пунктов.

О том, как Шумерля готовится встретить весеннее половодье, шла речь на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось в администрации Шумерли 16 марта.



Пока на Суре толщина льда не вызывает опасений, вдвое превышая значения предыдущих лет, отметили сотрудники Сурского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Чувашии и спасательной станции г. Шумерля Чувашской республиканской поисково-спасательной службы. Минимальная толщина ледового покрова на реке зафиксирована на отметке 57-60 см, в районе ледовой переправы достигает 90 см, есть участки ниже по течению с толщиной льда более одного метра. С учетом запасов снега ожидается подъем воды и разлив реки на участки автодороги. Однако городу подтопление не грозит – такое возможно при подъеме воды в Суре более чем на 12 метров, чего уже давно не наблюдалось. А вот на городские водоемы как раз стоит обратить внимание, не допуская нахождения на них детей. Что касается ледовой переправы через Суру, то состояние льда там контролируется ежедневно – как только вода начнет выступать на лед, переправа оперативно будет закрыта. Все зависит от температурного режима.



Участвовавшие в совещании представители коммунальных предприятий, КАФ и ШЗСА доложили о готовности к снеготаянию, назвали объекты зоны риска на подведомственных территориях. Так, Шумерлинские электросети уже начали выполнять противопаводковые мероприятия: расчищаются отмостки строений трансформаторных подстанций. По опыту прошлых лет подтоплению подвергаются три подстанции (в районе ул. Ленина, 18, по ул. МОПРа и Косточкина), где вода скапливается в кабельных каналах. На этот случай подготовлены насосы для откачки воды, пожарные рукава. Однако есть сложность с откачкой воды по ул. МОПРа – из-за капитальных гаражей и уложенного асфальта слив возможен лишь в канализационный колодец. К объектам с высоким риском подтопления относятся и опоры линий электропередач, питающих водозаборные сооружения на Суре. На случай аварийной ситуации водозабор необходимо снабдить мощным резервным дизель-генератором, плавсредствами и запасом питьевой воды и пищи для работников.



Проинформировали о проводимых работах в жилом секторе и сотрудники управляющих компаний. В перечне дворовых территорий и внутриквартальных проездов, подтопляемых талыми водами, были названы перекресток улиц Горького-Урицкого, Чайковского, 5, Ленина, 28, Щербакова, 57/2, Интернациональная, 16. В большинстве случаев жильцов от луж спасут деревянные настилы.



Второй важный вопрос, рассмотренный на заседании, касался качества воды, подаваемой потребителям в период весеннего паводка. Уже сейчас, как сообщил представитель МУП «Чистая вода», лаборатория водоочистной станции усилила контроль, на водозаборе проводится ревизия всех установок и узлов. Закупаются реагенты для очистки воды, однако ввиду финансово-экономического положения предприятия создание запаса сопряжено с трудностями. Администрация города на основании заявления МУПа и принятого комиссией решения рассмотрит возможность выделения денег из резервного фонда.

Наталья Игнатьева.