Разработаны дизайн-проекты общественных территорий Шумерли

Администрацией города Шумерля разработаны дизайн-проекты общественных территорий — сквера имени В.М. Скаржевского и Центральной площади, планируемых к благоустройству в 2022 году.

Эскизы загружены на платформу голосования (ПОС) и находятся на модерации у Минстроя Чувашии.

Все жители города Шумерля старше 14 лет смогут отдать свой голос за один из представленных дизайн-проектов в ходе всероссийского онлайн-голосования, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе http://za.gorodsreda.ru/.

gshum.cap.ru