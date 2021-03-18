Олег Николаев не планирует слагать полномочия председателя правительства

Об этом Глава региона сообщил сегодня на сессии Госсовета Чувашии, отвечая на вопросы депутатов после оглашения ежегодного отчета о результатах деятельности Кабинета министров республики за 2020 год.

Депутат Григорий Данилов спросил у Олега Николаева, «каково это работать за двоих, и планирует ли он в ближайшее время определиться с кандидатурой Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики».

«Нет. Я намерен и дальше продолжить работать в таком формате», – коротко и утвердительно прозвучал ответ Главы Чувашии.

Напомним, в соответствии с Конституцией Чувашской Республики Олег Николаев, еще будучи врио Главы республики, с 6 февраля 2020 года исполнение обязанностей Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики возложил на себя. 22 сентября 2020 года уже в качестве Главы республики он продлил эти полномочия.

Олег Николаев объяснял это необходимостью оптимизации структуры республиканского правительства и повышения эффективности его работы. По его мнению, действия в рамках стратегического планирования социально-экономического развития Чувашии должны быть максимально скоординированы. В этом случае можно избежать невынужденных простоев и добиться выполнения задач, которые ставит перед региональными лидерами Президент России.

Чувашинформ.рф