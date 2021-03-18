Молодые семьи не останутся без поддержки

18 марта еще 20 молодых шумерлинских семей получили свидетельства, гарантирующие финансовую помощь государства в решении жилищных проблем. На поиск подходящего жилья и оформление всех документов семьям дается 7 месяцев. Для того, чтобы получателям свидетельств сделать всë быстро, им также вручаются памятки-рекомендации. В 2021году на обеспечение жильем 31 молодой семьи из республиканского бюджета выделяется около 18 млн рублей, ещё 96 семей стоят в очереди. В среднем на каждого члена семьи выплата составляет 157,5 тысячи рублей.