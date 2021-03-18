Конкурс «Правнуки победителей» приглашает к участию

В третий раз проводится организованный «Бессмертным полком России» конкурс исследовательских работ «Правнуки победителей», в этом году он приобрел статус международного. Соорганизатором конкурса выступает Министерство просвещения Российской Федерации.



В конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте от 10 до 18 лет, а также студенты исторических факультетов педагогических вузов России. Их работы жюри оценивает в отдельной номинации. Остальные участники разделены на три возрастные группы (10-12, 13-15 и 16-18 лет).



Для участия в конкурсе необходимо создать «личный кабинет» на сайте www.pravnuki-pobediteley.ru и рассказать историю своих героев, используя информацию, хранящуюся в семье, а также открытые архивные данные Министерства обороны России. Участники прошлых лет могут вновь попробовать себя в конкурсе – но и работа должна быть новой. Содержание всех заявок проверяется программой антиплагиата и сравнивается с той, что была написана в одном из двух первых конкурсов «Правнуки победителей».



Работы на конкурс принимаются до 31 марта. В начале мая экспертное жюри объявит 9 победителей, которые приедут на торжественную церемонию награждения в Москву.



Еще одним нововведением конкурса этого года стала специальная номинация «Правнуки победителей – мой фильм». Принять участие в которой можно до 30 апреля молодым людям от 15 до 20 лет. Для этого нужно снять видеоролик о своих родственниках или земляках – участниках и очевидцах Великой Отечественной войны или об интересном факте из истории своей малой родины, свидетельствующем о боевом и трудовом подвиге, проявлении героизма, стойкости и личного мужества жителей в годы Великой Отечественной войны, разместить этот ролик в одной из социальных сетей с хэштегом #ПравнукиПобедителейМойФильм и направить анкету участника, согласие на обработку персональных данных и ссылку на видеоролик на почту конкурса moyfilm@bk.ru.

Победители будут награждены дипломами и сертификатами на обучение по курсу «Академия блогеров».

Пресс-служба ООД «Бессмертный полк России».