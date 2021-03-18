В Чувашии в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» будут построены ещё 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа

Об этом на расширенном заседании Коллегии Минспорта Чувашии заявил руководитель Минспорта республики Василий Петров.

Как отметил министр, в 2020 году Минспортом и администрацией города Чебоксары успешно реализован проект по созданию в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» межшкольного стадиона для школы № 39 и гимназии № 1. В состав физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа вошли: стадион с искусственным футбольным газоном, легкоатлетическими дорожками, секторами для прыжков в длину и высоту, спортивная площадка для баскетбола, хоккейная коробка, зона воркаута и комплекс уличных тренажёров.

Рядом в модульных блок-контейнерах разместились две раздевалки и сборно-разборная трибуна для зрителей на 100 мест.

Благодаря эффективной работе принято решение о выделении Чувашии из федерального бюджета субсидий на создание в 2021 году еще 2 таких стадионов — в Батыревском и Цивильском районах – на общую сумму 40 млн руб.

«Данная практика должна стать началом успешной работы по реализации разработанных Минспортом и Минобразования Чувашии межотраслевых программ развития школьного и студенческого спорта, в результате которой школьные спортивные объекты станут центром притяжения для всех местных жителей», — подчеркнул Василий Петров.

Чувашинформ.рф