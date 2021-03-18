Володин назвал слова Байдена о Путине истерикой от бессилия

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал слова президента США Джозефа Байдена о Владимире Путине истерикой от бессилия: такие высказывания недопустимы.

«Сегодняшнее заявление Байдена находится вне здравого смысла. Так не может себя вести руководитель страны, которая претендует на роль носителя демократических принципов и морали», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По мнению спикера Госдумы, говорить так о лидере РФ никому не позволено. Такие высказывания недопустимы, они оскорбляют граждан России, которые сделали выбор и поддерживают своего президента.

«Это истерика от бессилия. Владимир Путин — наш президент. Нападки на него — это нападки на нашу страну!» — заявил Вячеслав Володин.

rg.ru