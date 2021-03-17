9 мая в Чувашии пройдет бессмертный полк «Героев трудовой доблести»

С портретами своих близких, в том числе участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, можно будет пройти по центральным улицам городов республики.

«Нужно знать поимённо тех, кто работал на строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей, установить их судьбу. Необходимо передавать эту память из поколения в поколение, гордиться подвигом наших родных на фронте и в тылу. Поэтому важно выйти на шествие 9 мая с портретами не только наших уважаемых участников Великой Отечественной войны, но и тех, кто работал на заводах и в полях, строил оборонительные рубежи», — заявил Глава Чувашии Олег Николаев.

Акция впервые пройдет в год, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, и по замыслу организаторов станет ежегодной. Формат будет определен в зависимости от коронавирусной ситуации.

Чувашинформ.рф