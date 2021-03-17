«Строителям безмолвных рубежей» посвящается…

В чебоксарской школе №27 открылась мобильная выставка о строительстве Сурского и Казанского рубежей

Сегодня в школе № 27 состоялось открытие первой мобильной выставки «Строителям безмолвных рубежей». Организаторами выставки выступило региональное отделение партии «Единая Россия».

Строительство оборонительных Сурского и Казанского рубежей в ноябре 1941 – январе 1942 годов – особая страница истории Чувашии. Общая протяженность линии обороны составила 380 километров. Это в полтора раза больше, чем расстояние до Нижнего Новгорода. Ежедневно в строительстве участвовало минимум 85 тысяч человек.

Работы велись при температуре – минус 40 градусов и не останавливались ни на день. Женщины, подростки, дети – все участвовали в строительстве оборонительных рубежей. Это был настоящий трудовой народный подвиг, — говорит депутат Государственного Совета ЧР Николай НИКОЛАЕВ. — Ценой неимоверных человеческих усилий рубежи были построены в кратчайшие сроки, задача, поставленная Государственным комитетом обороны страны, была выполнена.

2021 год в Чувашии по инициативе Главы республики Олега НИКОЛАЕВА посвящен трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Тема строительства рубежей близка многим чувашским семьям.

2021 год в Чувашии по инициативе Главы республики Олега НИКОЛАЕВА посвящен трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Тема строительства рубежей близка многим чувашским семьям. Это было очень тяжело по их воспоминаниям, — говорит директор школы № 27 Людмила Жукова, у которой на строительстве работали мама и тетя, в то время – ученицы седьмого класса. — Из школы выходили затемно, шли пять километров в лаптях, девочки жгли костры, парни работали ломами. Почти в каждой семье нашей республики есть свидетели и участники этих событий.

Мобильная выставка дополнена историческими артефактами, которые предоставил поисковый клуб «Георгиевская лента» Чувашского госуниверситета. В открытии выставки принял участие ректор ЧГУ, депутат Государственного Совета ЧР Андрей АЛЕКСАНДРОВ.

Мобильная выставка дополнена историческими артефактами, которые предоставил поисковый клуб «Георгиевская лента» Чувашского госуниверситета. В открытии выставки принял участие ректор ЧГУ, депутат Государственного Совета ЧР Андрей АЛЕКСАНДРОВ. В 2021 году мы отмечаем 80-летие со дня строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Выставка организована в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» сотрудниками и друзьями Чувашского госуниверситета с чувством глубокой благодарности нашим родителям, бабушкам, дедушкам. И мы очень надеемся, что она будет полезна подрастающему поколению и поможет лучше узнать о трудовом подвиге земляков.

Мобильная выставка «Строителям безмолвных рубежей» пробудет в школе № 27 в течение месяца и отправится в другое учебное заведение.