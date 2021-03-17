Олег Николаев поручил усилить контроль за соблюдением запрета на курение кальянов

Некоторые заведения общественного питания, несмотря на запрет, предоставляют кальянные услуги. На это обратили внимание сегодня на заседании региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Фактически на курение кальянов должен действовать двойной запрет: в рамках ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции и федерального закона, который вводит для кальянов, а также электронных сигарет и вейпов те же ограничения, что и для традиционных табачных изделий.

Глава республики Олег Николаев поручил изучить федеральный закон, чтобы при необходимости в кратчайшие сроки внести соответствующие изменения в региональную нормативно-правовую базу.

«Жалоб поступает много. Люди, которые приходят в заведения общественного питания с детьми, сталкиваются с курением кальянов и испытывают неудобство. Это направление надо усилить», – акцентировал Олег Николаев.

Чувашинформ.рф