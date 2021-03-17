На выборах в Чувашии будут работать более двух тысяч наблюдателей

«Задача Штаба – подготовить общественных наблюдателей на выборах. Надо подготовить более 2200 наблюдателей, по двоих на каждый избирательный участок. Вторая задача – информирование о ходе предвыборной кампании. Наблюдатели не просто должны сидеть и смотреть в потолок. Они сами должны занимать активную позицию, реагировать на нарушения избирательного законодательства и сигнализировать об этом», — отметил Александр Белов.

Штаб общественного наблюдения продолжает заключать договоры с некоммерческими организациями и партиями о проведении совместной работы, подчеркнул журналист.

Ожидается, что в штабе наладят и контроль за агитацией в интернете. Согласно принятому на федеральном уровне закону нарушение этой нормы грозит блокировкой сетевого ресурса.

Ранее мы писали, что на избирательных участках будут круглосуточно работать видеокамеры. Также Чувашинформ сообщал, что в сентябре помимо выборов в Госдуму России и Госсовет Чувашии также пройдут выборы в органы местного самоуправления. Осенью в ходе голосования жителям республики предстоит избрать более 70 муниципальных депутатов.

чувашинформ.рф