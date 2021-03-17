Между Штабом общественного наблюдения за выборами, Союзом женщин Чувашии и Советом отцов Чувашии подписано Соглашение о сотрудничестве

17 марта на площадке пресс-центра Штаба общественного наблюдения Чувашии ГТРК «Чувашия» состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Штабом общественного наблюдения, Союзом женщин Чувашии и Советом отцов Чувашии.

Соглашение призвано обеспечить прозрачность, честность и демократичность процесса проведения выборов в республике в сентябре 2021 года. Подписи под документом поставили руководитель Штаба общественного наблюдения Александр Белов, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, председатель Совета отцов Чувашии Алексей Мурыгин.

«В самом начале Штаб общественного наблюдения Чувашии подписал Соглашения с Общественной палатой Чувашии и Центральной избирательной комиссией. Сейчас мы приступаем к взаимодействию и сотрудничеству с некоммерческими организациями республики. Очень символично, что подписание Соглашений начинается с союза между Союзом женщин и Советом отцов. С и всегда начинается жизнь, становление человека и общественная деятельность», — отметил руководитель Штаба общественного наблюдения Александр Белов.

Стороны будут взаимодействовать в организации осуществления общественного контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, содействовать обеспечению открытости и гласности избирательного процесса, а также в повышении электоральной активности избирателей, проживающих на территории Чувашской Республики. Некоммерческие организации будут направлять своих представителей для участия в независимом наблюдении в ходе проведения голосования за выборами в сентябре 2021 года.

«Надо отметить, что в основу выборов любого уровня положены принципы легитимности и открытости. Для общественных объединений эта работа не является новой. На предыдущих выборах мы направляли своих представителей в качестве общественных наблюдателей. Я думаю, что это вполне оправданная и хорошая практика. В преддверии выборов в сентябре 2021 года это необходимые меры», — председатель Совета отцов Чувашии Алексей Мурыгин.

«Хотелось бы отметить, что предстоящая работа будет очень интересной. Считаю, что большая вовлеченность женского коллектива будет уместной, целесообразной. Самое главное, хотелось бы привить людям понимание того, что, придя на выборы, они дают свое согласие избираемым депутатам решать дальнейшую судьбу нашей страны», — сказала председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева.

Подписание Соглашений Штаба общественного наблюдения Чувашской Республики с ведущими некоммерческими организациями региона будет продолжено.

Чувашинформ.рф