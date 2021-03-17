17 Мар

Лана Прусакова завоевала титул вице-чемпионки мира по фристайлу

Спортсменку на своей странице в Инстаграм поздравил министр спорта Чувашии.

Соревнования по биг-эйру завершились победным дублем россиянок — москвички Анастасии Таталиной и представительницы Чувашии Ланы Прусаковой.

«Поздравляю девчонок с великолепным результатом и их наставника — Заслуженного тренера Чувашии Никиту Васильева, который является старшим тренером сборной России в этой дисциплине фристайла! Спортсменки показали наилучшие результаты в карьере на Чемпионатах мира», — отметил Василий Петров в своём аккаунте в Инстаграм.

чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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