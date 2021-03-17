Гостиницы Чебоксар готовы принимать большой поток туристов

На совещании с представителями туристической отрасли представители гостиничной индустрии выразили благодарность за организацию стажировки Минпромторга России по программе «Федеральная практика» в Приволжском федеральном округе.

«Отрадно, что наши отели, гостиницы и хостелы проявляют активность и участвуют в жизни республики. В Чебоксарах 51 коллективное средство размещения. Мы можем принять достаточное количество туристов в них. Сейчас ведется разработка календаря событий на ближайшее время. Будем стараться привлекать как можно больше гостей в наш регион», — прокомментировал вице-премьер республиканского правительства Дмитрий Краснов.

Чувашинформ.рф