В День Победы пройдёт бессмертный полк «Героев трудовой доблести»

После 75-летия Великой Победы, которое праздновала Россия в 2020 году, будет отмечаться другая знаковая дата, кардинально изменившая ход мировой истории, — 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны. Чувашия, как и вся страна, готовится к памятной дате, при этом республика подходит к этому дню с уникальным проектом и важным событием — 80-летием со дня начала строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Под знаком этой даты проходит 2021 год, а в день Великой Победы в Чувашии впервые состоится шествие бессмертного полка «Героев трудовой доблести» (если, конечно, позволит эпидемиологическая ситуация).

Оборонительные рубежи возводились в 1941—1942 годах во многих регионах по личному указанию Сталина и являлись засекреченными объектами. Но за прошедшие 75 лет Чувашия пока единственная, где этому особому событию вернули государственный статус, уже в другом формате: 2021 год в республике указом главы Чувашии Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей оборонительных рубежей. Этому предшествовал проект ИА REGNUM по изучению строительства Сурского рубежа «Забытый фронт в тылу», инициированный шесть лет назад главным редактором Модестом Колеровым.

Как известно, первый год войны стал для советского народа самым трудным в части перевода мирной жизни на военные рельсы. И фронт, и тыл мобилизовались в единый кулак против врага, превращая русскую землю в неприступную твердыню. И если на передовой земля окроплялась кровью солдат, то в тылу её обагряли потом, кровью и слезами женщин, подростков и стариков. Битва шла за каждую пядь земли: на фронте её отвоёвывали оружием, в тылу битва шла лопатами, ломами, кирками.

В Чувашии Сурский и Казанский рубежи должны были в случае взятия Москвы сдержать натиск фашистской армады на подступах к стратегическим промышленным центрам — Казани и Уралу. Для республики эта стройка стала самой масштабной в истории: на неё мобилизовали более 170 тыс. человек, подавляющее большинство — женщины. Для многих в республике, особенно школьников, это событие стало откровением, потому что о нём не пишут в учебниках, а с точки зрения исторической науки этот период считается одним из менее изученных и малоизвестных из-за грифов секретности.

И в год 80-летия начала строительства пришло время поимённо вспомнить безымянных героев. Или начать вспоминать, формируя свою «Книгу памяти» и семейные летописи. ИА REGNUM уже публиковало список первых 234 «особо отличившихся колхозников, инженерно-технических, советских и партийных работников», которых 16 марта 1942 года наградили Почетной грамотой президиума Верховного совета Чувашской АССР «за активное участие на строительных работах». А чебоксарские школьники собрали 87 личных историй-воспоминаний участников строительства Сурского рубежа, которые вошли в книгу «Строители безмолвных рубежей».

"Важное в этом проекте — сохранение памяти. Помимо больших организационных проектов и больших дел, которые мы заложили, может быть, даже на пятилетку вперёд, нет памяти, если мы не вспомним всех тех, кто трудился, все эти 170 тыс. имён. И не составим своего рода книгу памяти — по аналогии с Книгой памяти погибших и участников Великой Отечественной войны», — отмечала заместитель главного редактора ИА REGNUMВалентина Андреева.

Первый знаковый шаг к увековечиванию памяти бойцов Сурского рубежа и Казанского обвода, который мог бы сделать каждый житель Чувашии, — принять участие в формировании ещё одного бессмертного полка — полка «Героев трудовой доблести». 9 мая Бессмертный полк в Чувашии объединит солдат, офицеров и колхозников — героев двух фронтов.

Отметим, что вклад в Победу строителей Сурского рубежа стал одним из символов героизма: в рекордные сроки, лютые морозы и при отсутствии техники они вручную сделали то, что казалось невозможным, — практически вкруговую опоясали траншеями и окопами всю республику. То, что сегодня воспринимается за пределом человеческих сил. Перед верой и запредельной силой духа сдалась каменная твердыня, в которую тогда превратилась земля, оставшись неприступной для врага.

regnum.ru