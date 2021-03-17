В библиотеки районов республики поступит первая партия новых книг на чувашском языке

«В рамках подпрограммы «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка», которой большое внимание уделяет Глава Чувашии Олег Николаев, в этом году на приобретение книг на чувашском языке в бюджете республики предусмотрено больше 3 млн. рублей. Сейчас в Национальной библиотеке Чувашии сортируют первую партию изданий, чтобы отправить в сельские библиотеки. Их сотрудники должны активно презентовать новые книги на различных площадках, проводить встречи с чувашскими писателями», — подчеркнула министр культуры Светлана Каликова.

Также министр отметила, что в Урмарах нужно вести работу по созданию модельных библиотек, обратив внимание на опыт других районов республики.

чувашинформ.рф