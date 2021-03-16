718 добровольцев помогут жителям Чувашии проголосовать за объекты благоустройства

22 марта завершается набор добровольцев в волонтерский корпус, который будет помогать жителям Чувашии в голосовании за объекты благоустройства. Всего в ряды волонтеров будет принято 718 человек. На сегодняшний день регистрацию на сайте dobro.ru прошли 473 волонтера. Самые активные среди них — жители Канашского района.

Задача волонтеров – информировать граждан о проектах благоустройства, которые выносятся на обсуждение, форматах голосования, вариантах участия жителей муниципалитетов в формировании комфортной городской среды. Непосредственно в период голосования добровольцы будут дежурить с планшетами для голосования в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и общественных местах и помогать жителям голосовать за объекты благоустройства.

Напомним, общероссийское голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2022 году будет проходить на новой федеральной платформе za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Зарегистрироваться и авторизоваться на портале можно будет через Единый портал госуслуг, а также по номеру телефона.