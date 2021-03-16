Состоялось заседание шумерлинский краеведов

Сегодня, 16 марта, в городском народном историко-краеведческом музее, структурном подразделении Центра детского творчества, состоялось заседание актива Шумерлинского городского отделения Союза краеведов Чувашии. Основным пунктом в повестке дня стоял вопрос о подготовке к участию в годовом собрании Союза краеведов Чувашии, который состоится 27 марта в г. Чебоксары.

Также актив краеведов обсудил дальнейшее изучение исторических страниц строительства Сурского оборонительного рубежа, юбилейные даты 2021 года, предложение своего варианта названий восточной зоны городского парка, рассмотрел исторические документы и фотографии и возможности доведения собранной краеведами информации до шумерлинцев.

Марина Ветликова.