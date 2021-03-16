Олег Николаев предложил уравнять в правах матерей, претендующих на маткапитал

Сегодня размер республиканского материнского капитала составляет 150 тысяч рублей.

Радмила Сироткина в своем обращении к Главе республики Олегу Николаеву сетовала на то, что родители, которые получили сертификаты до 2016 года, могут спокойно распоряжаться деньгами по назначению без предъявления справок о доходах. Те, чье право наступило после 2016 года, могут им воспользоваться только в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточного минимума на душу населения по Чувашии.

«Тему изучим, посмотрим, какие решения нам надо дополнительно принять, чтобы максимально уравнять права граждан, которые в разное время получили материнский капитал, – подчеркнул Олег Николаев. – В течение ближайших месяцев разберемся в этой теме».

чувашинформ.рф