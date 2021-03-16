16 Мар

Олег Николаев объяснил, как воспользоваться правом на выбор больницы

По новому закону об обязательном медицинском страховании пациент имеет право на выбор медицинской организации.

Этот вопрос особенно актуален для жителей сел и деревень, которые находятся на границе муниципалитетов. Так, жителям д. Аркасы Чебоксарского района по прописке нужно обращаться в больницу в поселке Кугеси, но ближе к ним больница в Новочебоксарске.

«Чтобы реализовать право выбора медицинской организации, надо один раз в год написать заявление и прикрепиться к той больнице, где удобно получать медицинскую помощь», — пояснил Олег Николаев.

чувашинформ.рф

Автор записи: anna

Похожие записи '

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *