На ЭКРЕ появился первый штатный экскурсовод в рамках развития промышленного туризма

С работой предприятия познакомились студенты-выпускники Чебоксарского электро-механического колледжа, которые изучают электрическое и электро-механическое оборудование. Гид провел для них экскурсию на тему «НПП ЭКРА – флагман внедрения современных информационных технологий в электроэнергетике».

«Отзывы об экскурсии показали, что студенты были впечатлены, увидев современную компанию. Более того, они узнали об информационных технологиях в электроэнергетике. Знакомство с предприятием совместно с экскурсоводом – хороший пример качественного туристического продукта», – прокомментировал вице-премьер республиканского правительства Дмитрий Краснов.

Чувашинформ.рф